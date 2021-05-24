اتفاق ليبي تونسي لتكوين شبكة طرق تربط الدولتين

ليبيا – عقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي اجتماعًا أمس الأحد مع وزير التجهيز بجمهورية تونس كمال الدوخ، وذلك على هامش الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء للحكومة التونسية لدولة ليبيا في إطار تنشيط آفاق التعاون في كافة المجالات.

المجتمعون شددوا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة المواصلات على ضرورة دفع عجلة التعاون وخاصة في مجال تطوير شبكة الطرق بين البلدين، وتكوين شبكة طرق تربط في المرحلة الأولى الدولتين بشبكة طرق ممتازة؛ خدمة لمواطني البلدين، ومن ثم ربط هذه الشبكة بدول أفريقيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية