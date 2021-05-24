بليحق: مجلس النواب ينتظر ردا رسميا بشأن المناصب السيادية الأسبوع المقبل

قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالإله بليحق إن المجلس ينتظر ردا بشأن المناصب القيادية في المؤسسات السيادية الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن كان مقررا مناقشتها في جلسة المجلس اليوم.

وقال في تصريح صحفي، الإثنين «فيما يتعلق بالبند الثاني – بند المناصب السيادية – فإنه خلال الأسبوع القادم يكون قد وصل رد رسمي لمجلس النواب في هذا الخصوص ليكون هناك اجراء في هذا البند»، مشيرا إلى «إقرار دعم المفوضية العليا للانتخابات من اجل الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده في 24 ديسمبر من العام الجاري، وتخصيص ميزانية للقوات المسلحة الليبية».

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وخلال جلسة الإثنين، اعتمد الأعضاء الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021 م الخاص بالمرتبات وما في حكمها على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب مثل قانون رقم ( 4) لسنة 2018 الخاص بزيادة مرتبات المعلمين وقانون الشرطة و قانون الجامعات وعدد من القوانين التي أصدرها مجلس النواب فيما يخص تعديل مرتبات عدد من الجهات منها مرتبات المتقاعدين بالإضافة إلى الذين تم تعينهم مؤخرًا.

وقال بليحق إن مجلس النواب أقر تشكيل لجنة لدراسة الردود الواردة من الحكومة وكذلك دارسة مشروع قانون الميزانية، كما اقر المجلس بضرورة حضور وزير المالية بالحكومة للرد على ملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب وإيجاد الحلول المناسبة لباقي البنود التي لازالت قيد المداولة. وجرى التأكيد اللجنة التشريعية بضرورة الإسراع في انجاز قانون تعديل المرتبات الخاص بموظفي الدولة.

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