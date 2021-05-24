التارقي: قادة المليشيات في الزاوية وطرابلس هم من كبار مهربي البشر ويجنون أموالا طائلة من هذه التجارة

أكد أحد مهربي المهاجرين ويدعى إبراهيم التارقي من مدينة أوباري، أن عمل شبكات التهريب في ليبيا ازدهر خلال هذه الفترة وتضاعفت خطوط الهجرة من الجنوب إلى الشمال، بسبب العوامل الطبيعية والظروف المناخية الملائمة والتي يستغلها المهربون والمهاجرون للانطلاق من بلدانهم في دول الساحل والصحراء نحو ليبيا من أجل الإبحار خلسة باتجاه أوروبا.

وأوضح التارقي في تصريحات لموقع “العربية.نت”، أن عوامل زيادة معدلات التهريب بسبب التهاء السلطات الجديدة بتسلم مهامها وإعادة تنظيم صفوفها واهتمامها بالحراك السياسي في البلاد، مبينا أنه يفضل في هذه الفترة من العام التخلي عن وظيفته الرسمية في الدولة للعمل في مجال تهريب المهاجرين.

وأضاف أن نشاطه ينطلق من الحدود الجنوبية، وصولا إلى شواطئ ليبيا الشمالية الغربية التي تنشط فيها مراكز وعمليات التهريب، بسبب الأرباح الضخمة التي يحصل عليها من هذا العمل مقارنة براتبه الزهيد الذي لا يدفع له أحيانا لعدة شهور، على حد قوله.

وذكر أنه يجني يوميا حوالي 150 دولارا مقابل استقبال مهاجرين عند وصولهم إلى مدينة مرزق وتدبير سكن لهم، ثم نقلهم عبر طرق ترابية على متن سيارته الخاصة التي تحمل ما بين 15 إلى 20 مهاجرا إلى أحد نقاط التجميع بمدينة سبها، موضحا أنه يسليمهم بعد وصولهم سبها إلى عصابة أخرى تتولى نقلهم إلى الشمال ويتسلم في النهاية أجره.

وقال: “إنه عمل متعب لكنه مربح، فأنا أقوم بمعدل 3 رحلات أسبوعيا”، مبينا أنه لا يعلم بمصير هؤلاء المهاجرين بعد أن يقوم بتسليمهم وما إذا كانوا يتعرضون للبيع أو التعذيب، كما أوضح أن المهاجر الإفريقي يدفع ما بين 5000 إلى 8000 دولار منذ دخوله إلى جنوب ليبيا حتى وصوله إلى الشمال، في حال ما لم يتم بيعه أحيانا أو ابتزازه للحصول على فدية من عائلته.

وأفاد بأن كبار المهربين في مدن الغرب الليبي وهم أساسا قادة المليشيات المسلحة يجنون أموالا طائلة وأرباحا ضخمة من العمل في تجارة تهريب المهاجرين، مضيفا أن القارب الواحد يقلّ ما بين 50 إلى 100 مهاجر، ما يعني أنّ كبار المهربين يكسبون من الرحلة الواحدة ما لا يقلّ عن 20 ألف دولار.