الخارجية تبحث التنسيق بشأن زيارة وفد إسباني إلى ليبيا

اجتمع مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي برئاسة الوزراء الطاهر باعور، مع السفير الإسباني المعتمد لدى ليبيا “فرانشيسكو خافيير”، لبحث التنسيق لزيارة العمل التي سيقوم بها وفد إسباني للعاصمة طرابلس.

وبينت إدارة التواصل برئاسة مجلس الوزراء أنه من المقرر أن يجري خلال زيارة الوفد الإسباني افتتاح المنتدى الاقتصادي الليبي الإسباني بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة، والتوقيع على مذكرات تفاهم تعزيزا للتعاون التنائي بين البلدين.

وأشارت إدارة التواصل إلى أن إسبانيا بصدد إعادة فتح سفارتها في طرابلس في القريب العاجل بعد زيارة رئيس الوزراء الإسباني مطلع شهر يونيو المقبل.