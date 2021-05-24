الصور يبحث مع وزير الدولة لشؤون المهجرين الحقوق المتصلة بحماية السجناء والمحتجزين

ليبيا – اجتمع النائب العام المستشار الصديق الصور اليوم الاثنين مع وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبو خزام؛ لبحث المسائل المتصلة بحالة المهجرين بالداخل، والأفعال الماسة بحقوقهم، وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتها.

الاجتماع تناول بحسب مكتب النائب العام الوقائع الماسة بحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحقوق المتصلة بحماية السجناء والمحتجزين، وكيفية إيفاء السلطات المعنية بالواجبات المقررة بموجب القوانين الداخلية والصكوك الدولية لحمايتها.

وتابع المجتمعون التقارير الصادرة عن الجهات أو المنظمات المعنية بهذا الملف؛ للوقوف على ما ورد بها ومعالجتها، واتخاذ الإجراءات التي توجبها التشريعات النافذة.

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