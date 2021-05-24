معلمو بنغازي يساندون معلمي ليبيا ويطالبون بإقرار زيادة رواتبهم ضمن الميزانية

أصدر معلمو بلدية بنغازي بيان تضامن ودعم للنقابة العامة للمعلمين في ليبيا وكل النقابات الفرعية وذلك في مطالبهم بتضمين القانون رقم أربعة في ميزانية هذا العام.

واعلن البيان عن ثقته في رئاسة مجلس النواب محملين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المسوؤلية في عدم ضمان حقوق المعلمين محذرين من مواقف أخرى قوية اذا لم تلبى مطالبهم.

وقال الأستاذ سالم الترهوني أحد معلمي بنغازي وعضو نقابة معلمي ليبيا، مضيفاً ان نقابة بنغازي تقف خلف معلمي طبرق في المطالب المشروعة وتطالب المعلمين في المدن كافة بالحذو حذوهم والتظاهر لضمان حقوق المعلمين.

كما أعربت الأستاذة والمعلمة فاطمة العبيدي عن تضامنها التام مع مطالب المعلمين في نيل حقوقهم وتطبيق قانون رقم أربعة الذي نودي به منذ أربعة سنوات واستنكرت عدم الالتفاف اليه وتطبيقه واعتبرت ان حقوق المعلم حقوق شرعية.

وقال نائب نقيب معلمي بنغازي على المنصوري أن النقابة تتضامن مع كافة المعلمين وانهم يوصلون رسالة الى كافة المسؤولين في الحكومة المؤقتة وانهم لا يتحملون أي مسؤولية عن إيقاف الدراسة اذا لم تفي الحكومة بمطالب المعلمين.