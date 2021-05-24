حراك “من أجل 24 ديسمبر” يعلن تحفظه على القاعدة الدستورية المقترحة من اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي

حراك “من أجل 24 ديسمبر” يطالب ملتقى الحوار برفض القاعدة الدستورية المقترحة

الحراك يرى أن القاعدة الدستورية المقترحة تُعيد تطبيق النظام البرلماني “الذي أفسد الحياة السياسية”

الحراك يدعو الملتقى ومجلس النواب لاعتماد قاعدة دستورية تلتزم بمبدأ الفصل بين السلطات قبل 1 يوليو 2021 لضمان إجراء الانتخابات في موعدها

الحراك يحمل ملتقى الحوار السياسي “مسؤولية أي انتكاس للعملية السياسية”

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