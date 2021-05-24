ليبيا الان

حراك “من أجل 24 ديسمبر” يعلن تحفظه على القاعدة الدستورية المقترحة

تم النشر منذُ 47 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حراك “من أجل 24 ديسمبر” يعلن تحفظه على القاعدة الدستورية المقترحة من اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي
حراك “من أجل 24 ديسمبر” يطالب ملتقى الحوار برفض القاعدة الدستورية المقترحة
الحراك يرى أن القاعدة الدستورية المقترحة تُعيد تطبيق النظام البرلماني “الذي أفسد الحياة السياسية”
الحراك يدعو الملتقى ومجلس النواب لاعتماد قاعدة دستورية تلتزم بمبدأ الفصل بين السلطات قبل 1 يوليو 2021 لضمان إجراء الانتخابات في موعدها
الحراك يحمل ملتقى الحوار السياسي “مسؤولية أي انتكاس للعملية السياسية”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك