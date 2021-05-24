ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

24 May, 2021

اجتمع وزير الداخلية عميد خالد مازن صباح اليوم الإثنين بمكتبه بمدير الإدارة العامة للتدريب عميد دكتور فتحي عون ،بحثا خلاله تفعيل التدريب الأمني بالداخل والخارج.

كما تمّ التطرق خلال الاجتماع إلى دور المؤسسات التدريبية بالادارة في التطوير والتأهيل الامني وكذلك الشروع في تنفيذ آلية ترقية الضباط للعام 2021م ومدى جاهزية البنية التحتية للمؤسسات التدريبية في ذات الشأن .

وقالت وزارة الداخلية إنه انضم للاجتماع كلا من ” مدراء شركة الأشغال العامة ” و الخدمات العامة بطرابلس حيث تم طرح عدد من المسائل المتعلقة بصيانة مقر الإدارة بمنطقة صلاح الدين والمرافق الواقعة في نطاقها بما يؤهل إدارة التدريب بكافة مكوناتها في القيام بالمهام المسندة إليها .