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النائب العام يبحث ملف حقوق المهجرين والسجناء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد النائب العام الصديق الصور، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع وزير الدولة لشؤون المهجرين لبحث المسائل المتعلقة بالمهجرين.

وقال قسم الإعلام في مكتب النائب العام، إن الاجتماع استعرض الإجراءات الكفيلة بحماية المهجرين، والحقوق المتصلة بالسجناء والمحتجزين، وكيفية إيفاء السلطات المعنية بالواجبات المقررة في القوانين المحلية والدولية، إلى جانب متابعة التقارير الصادرة عن المنظمات المعنية بهذا الملف؛ للوقوف على ما ورد فيها، ومعالجة المشاكل التي يتعرض لها المحتجزون.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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