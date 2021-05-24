وزير الداخلية يبحث تفعيل التدريب الأمني بالداخل والخارج

بحث وزير الداخلية خالد مازن مع مدير الإدارة العامة للتدريب عميد فتحي عون، تفعيل التدريب الأمني بالداخل والخارج.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن جرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين بمقر الوزارة مناقشة تفعيل التدريب الأمني بالداخل والخارج ودور المؤسسات التدريبية بالادارة العامة للتدريب في التطوير والتأهيل الأمني وكذلك الشروع في تنفيذ آلية ترقية الضباط للعام 2021م ومدى جاهزية البنية التحتية للمؤسسات التدريبية في ذات الشأن .

وضم الاجتماع مدراء شركة الأشغال العامة والخدمات العامة بطرابلس حيث جرى مناقشة عدد من المسائل المتعلقة بصيانة مقر الإدارة بمنطقة صلاح الدين والمرافق الواقعة في نطاقها بما يؤهل إدارة التدريب بكافة مكوناتها للقيام بالمهام المسندة إليها .