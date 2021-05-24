فتحي باشاغا: تمسك مجلس النواب بزيادة مرتبات المتقاعدين في قطاعي الأمن والتعليم يستحق الإشادة

علق فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، على جلسة مجلس النواب الليبي اليوم الإثنين، لمناقشة الميزانية والمناصب السيادية.

وغرد باشاغا على حسابه بموقع تويتر قائلا: “‏إنصافا لقطاعي الأمن والتعليم وتقديرا للمتقاعدين؛ نشيد بتمسك مجلس النواب تضمين قراراتهم القاضية بزيادة مرتبات هذه الشرائح ضمن الميزانية العامة للدولة” وفق قوله.

وواصل قائلا: “نطالب باتخاذ خطوات جادة وسريعة لاستكمال إجراءات توحيد جدول مرتبات موظفي القطاع العام؛ تحسينا لظروفهم وتحقيقا للعدالة الاجتماعية” على حد قوله.