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فتحي باشاغا: تمسك مجلس النواب بزيادة مرتبات المتقاعدين في قطاعي الأمن والتعليم يستحق الإشادة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، على جلسة مجلس النواب الليبي اليوم الإثنين، لمناقشة الميزانية والمناصب السيادية.

وغرد باشاغا على حسابه بموقع تويتر قائلا: “‏إنصافا لقطاعي الأمن والتعليم وتقديرا للمتقاعدين؛ نشيد بتمسك مجلس النواب تضمين قراراتهم القاضية بزيادة مرتبات هذه الشرائح ضمن الميزانية العامة للدولة” وفق قوله.

وواصل قائلا: “نطالب باتخاذ خطوات جادة وسريعة لاستكمال إجراءات توحيد جدول مرتبات موظفي القطاع العام؛ تحسينا لظروفهم وتحقيقا للعدالة الاجتماعية” على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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