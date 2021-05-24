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تكليف العميد سليمان العبار بمهام نائب رئيس جهاز المخابرات العامة

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر  رئيس جهاز المخابرات العامة اللييية اللواء حسين العائب، قرارا  بتكليف العميد سليمان العبار بمهام نائب رئيس جهاز المخابرات العامة .

يذكر أن  المجلس الرئاسي القرار رقم 17 لعام 2021 ، وذلك بشأن تكليف حسين محمد خليفة العائب بمهام رئيس جهاز المخابرات الليبية .

ونص القرار الذي نشرته الناطقة باسم المجلس نجوى وهيبة، على “تويتر”، وطالعته “الساعة 24″، في مادته الثانية أن “يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه”.

ويخلف العائب في منصبه الجديد عماد الطرابلسي الذي أصدر فائز السراج رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، المنتهية ولايته قرارا في سبتمبر الماضي بتكليفه.

في 7 أبريل الماضي، تداولت مواقع وحسابات على مواقع التواصل أنباء تفيد بأ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اتفقا على إقالة عماد الطرابلسي من رئاسة جهاز المخابرات العامة وتعيين اللواء حسين العائب رئيساً للجهاز.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الفرارات المجلس المنفي لا قيمة لها لن تنفذ مادمت تخالف مبادىء 17 فبراير والقوات البركان الغضب بفضل المنغي ومجلس جالسين الان في طرابلس العايب من الازام طاعية القذافي والانصار بغل العام ليس لهم مطان طرابلس فبراير مكانه فقط الرجمة الجرذان يخرج احد.جرذان حفتر والمخابرات المصرية مخاجمتي كما العادة اقول طز فيك مع تحياتي لك

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