تكليف العبار بمنصب في المخابرات العامة

أصدر رئيس جهاز المخابرات العامة اللييية اللواء حسين العائب، قرارا بتكليف العميد سليمان العبار بمهام نائب رئيس جهاز المخابرات العامة .

يذكر أن المجلس الرئاسي القرار رقم 17 لعام 2021 ، وذلك بشأن تكليف حسين محمد خليفة العائب بمهام رئيس جهاز المخابرات الليبية .

ونص القرار الذي نشرته الناطقة باسم المجلس نجوى وهيبة، على “تويتر”، وطالعته “الساعة 24″، في مادته الثانية أن “يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه”.

ويخلف العائب في منصبه الجديد عماد الطرابلسي الذي أصدر فائز السراج رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، المنتهية ولايته قرارا في سبتمبر الماضي بتكليفه.

في 7 أبريل الماضي، تداولت مواقع وحسابات على مواقع التواصل أنباء تفيد بأ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اتفقا على إقالة عماد الطرابلسي من رئاسة جهاز المخابرات العامة وتعيين اللواء حسين العائب رئيساً للجهاز.