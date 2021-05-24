عقيلة صالح يبحث مع وزير الشباب سبل دعم الشباب في كافة المجالات

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بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع وزير الشباب فتح الله الزني اليوم الإثنين سبل دعم الشباب في كافة المجالات.

واستعرض الزني خلال اللقاء في مدينة طبرق خطط عمل الوزارة في دعم الشباب من حيث التدريب والتأهيل وكيفية دمجهم في سوق العمل، بالإضافة إلى مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عملها.

وقدم وزير الشباب لرئيس مجلس النواب مقترح تأسيس برلمان الشباب الليبي الذي يساهم في تعزيز أسس الديمقراطية وتدريب كوادر شبابية للمشاركة الفاعلة في الساحة السياسية.

وقدم أعضاء اللجنة التأسيسية لبرلمان الشباب الليبي نبذة عامة عن مشروع برلمان الشباب الليبي وأهداف تأسيسه وكيفية تشجيع الشباب الليبي على المطالبة بحقوقهم وتمكين الشباب من معرفة القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع الليبي.

وأكد رئيس مجلس النواب على أهمية دعم الشباب ومنحهم أولوية في فرص العمل واستكمال دراستهم في الخارج مشدداً على أهمية دورهم في النهوض بالوطن.