رئيس المخابرات العامة يكلّف العميد سليمان العبار بمهام نائبه

أصدر رئيس جهاز المخابرات العامة اللييية اللواء حسين العائب، اليوم الإثنين، قرارا، نشرت تفاصيله صحيفة الساعة 24 يقضي بتكليف العميد سليمان العبار بمهام نائب رئيس جهاز المخابرات العامة.

يذكر أن المجلس الرئاسي القرار رقم 17 لعام 2021، وذلك بشأن تكليف حسين محمد خليفة العائب بمهام رئيس جهاز المخابرات الليبية.

ونص القرار الذي نشرته الناطقة باسم المجلس نجوى وهيبة، على “تويتر”، في مادته الثانية أن “يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه”.