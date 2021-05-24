نواب يطالبون بتضمن قوانين زيادة المرتبات إلى الميزانية العامة للدولة

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طالب عدد من أعضاء مجلس النواب خلال انعقاد جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين، بشأن إقرار مقترح الميزانية العامة للدولة المقدم من حكومة الوحدة، بضرورة أن تتضمن الميزانية لقوانين زيادة المرتبات التي أقرها مجلس النواب في السابق بشأن بعدد من القطاعات.

وأكد النواب خلال الجلسة على أن مقترح الميزانية المقدم غير متضمنة لقوانين زيادة العاملين في عدد من القطاعات من بينها التعليم والشرطة.

وعقد مجلس النواب اليوم جلسة رسمية لمناقشة بند مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2021 وبند تولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية.