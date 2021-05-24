كاتب روسي: أردوغان ينوي إنشاء ليبيا ثانية عند حدود إسرائيل

قال الكاتب والمحلل السياسي الروسي إيغور سوبوتين، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينوي إنشاء ليبيا ثانية عند حدود إسرائيل، وذلك على خلفية دعوات في تركيا لفتح طريق بحري بين تركيا وغزة.

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية، بعنوان” أردوغان ينوي إنشاء ليبيا ثانية عند حدود إسرائيل”، إن إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس لم يؤد إلى حل جميع قضايا الصراع حول قطاع غزة، فها هي تركيا، وهي من أعنف المدافعين عن فلسطين، تضغط من أجل توقيع مذكرة بحرية مع إدارة هذا الجيب الساحلي، مثل تلك التي وقعتها قبل عامين مع طرابلس، دون مراعاة مصالح الدول الأخرى في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وتابع المحلل السياسي، هذه المبادرة قدمها القائد السابق للبحرية التركية، الأميرال جهاد يازجي، الذي يعتقد بإمكانية ضم قطاع غزة الواقع تحت الحصار الإسرائيلي إلى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وطرابلس الموقعة منذ عامين. وهذا من شأنه أن يوفر لإدارة الجيب، بقيادة حماس، دعما من البحر، بحسب أنقرة.

واستطرد سوبوتين ، ومن شأن هذه المبادرة أن يكون لها دور في إضفاء الشرعية على المطالب التركية في عدد من المناطق المتنازع عليها في شرق البحر الأبيض المتوسط.