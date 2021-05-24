الجروشي يعرب عن استغرابه من عدم تضمين بند لميزانية محددة للقوات المسلحة بمقترح الميزانية العامة

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أعرب عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب الليبي، طارق الجروشي، عن استغرابه من عدم إدراج بند يتضمن ميزانية محددة وواضحة للقوات المسلحة الليبية في مقترح الميزانية العامة للدولة المقدم من قبل حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

جاء ذلك في كلمة للجروشي في جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين والتي عقدت لإقرار مقترح الميزانية العامة.

وقال الجروشي، “لاحظ عدم إدراج ميزانية واضحة للقوات المسلحة والقيادة العامة من قبل حكومة الوحدة”، متسائلًا: “هل هذا عقاب أم ماذا؟”.

وأضاف، “أن عدم إدراج ميزانية محددة للقوات المسلحة بشكل واضح على الرغم من التذكير على رئيس الحكومة بذلك، هذا الأمر لم ينفذ اعتبره عقابا وهذا أمر مرفوض”.

وطالب الجروشي، بضرورة رصد ميزانية للقوات المسلحة تتيح لها التطوير والتدريب والقوة والعتاد لمواجهة الأعداء والمساهمة في استباب الأمن.