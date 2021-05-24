بليحق: مجلس النواب اعتمد الباب الأول من مشروع قانون الميزانية على أن يتضمن القوانين الصادرة بزيادة المرتبات

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أكد الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق أن مجلس النواب اعتمد الباب الأول من مشروع قانون الميزانية الخاص بالمرتبات وما في حكمها على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب بزيادة مرتبات المعلمين وقانون الشرطة و قانون الجامعات.

وعقد مجلس النواب جلساته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول فوزي النويري والنائب الثاني الدكتور احميد حومة وأكثر من 100 نائب.

وقال بليحق، إن جلسة اليوم خصصت لبندين الأول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021 م، والثاني المناصب السيادية، حيث تم تعميم ردود اللجنة الوزارية المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء حول ملاحظات مجلس النواب على الأعضاء.

وأضاف بليحق، أنه بعد مداولة هذين البندين قرر المجلس، اعتماد الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021 م الخاص بالمرتبات وما في حكمها، على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب مثل قانون رقم ( 4) لسنة 2018 الخاص بزيادة مرتبات المعلمين وقانون الشرطة وقانون الجامعات وعدد من القوانين التي أصدرها مجلس النواب، فيما يخص تعديل مرتبات عدد من الجهات منها مرتبات المتقاعدين بالإضافة إلى الذين تم تعيينهم مؤخرا.

وقال بليحق، إن مجلس النواب أقر تشكيل لجنة لدراسة الردود الواردة من الحكومة، وكذلك دراسة مشروع قانون الميزانية، كما أقر المجلس بضرورة حضور وزير المالية بالحكومة للرد على ملاحظات أعضاء مجلس النواب وإيجاد الحلول المناسبة لباقي البنود التي لازالت قيد المداولة.

وأفاد بليحق، بأن فيما يتعلق بالبند الثاني وهو بند المناصب السيادية؛ لإنه سيكون خلال الأسبوع القادم رد رسمي لمجلس النواب في هذا الخصوص ليكون هناك إجراء في هذا البند.

وشهدت جلسة النواب، التي علقت الجلسة إلى غد الثلاثاء، التأكيد على اللجنة التشريعية بضرورة الإسراع في انجاز قانون تعديل المرتبات الخاص بموظفي الدولة، كما تم إقرار دعم المفوضية العليا للانتخابات من أجل الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده في 24 ديسمبر من العام الجاري، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية للقوات المسلحة الليبية.