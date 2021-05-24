معدل إصابات كورونا بالنسبة للعينات المسحوبة خلال اسبوع بلغ 9.5%

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن معدل حالات الإصابة بكورونا بالنسبة للعينات المسحوبة خلال اسبوع (من 17 إلى 23 مايو الجاري) بلغ 9.5%.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه خلال الاسبوع الـ 20 من جائحة كورونا بلغ عدد العينات التي جرى فحصها بلغ 19565 عينة فيما بلغ عدد الحالات المؤكدة 1878 حالة فيما بلغ عدد الحالات المخالطة 428 حالة وبلغ عدد حالات الشفاء 1817 حالة فيما توفيت 20 حالة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن العاصمة طرابلس سجلت أعلى عدد إصابات خلال اسبوع والذي بلغ 1308 حالة تلتها زليتن 127 حالة ثم الزنتان 112 حالة.