الداخلية: جنائي زليتن يضبط شخصين متلبسين بترويج وبيع الخمور

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ذكرت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية أن قسم البحث الجنائي زليتن تمكن من ضبط شخصين متلبسين بترويج وبيع الخمور المحلية والمستوردة.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه بعد ورد بلاغ لقسم البحث الجنائي زليتن مفاده وجود مركبة آلية نوع شفروليت اللون رصاصي معتمة الزجاج وبدون لوحات معدنية يقوم صاحبها بترويج وبيع الخمور داخل مدينة زليتن.

وأضافت الوزارة أنه بعد التأكد من صحة البلاغ تم تشكيل فريق عمل من القسم للبحث والتحري وجمع المعلومات عن المركبة، وتم ضبطها من قبل الفريق بالتعاون مع قسم النجدة بمديرية أمن زليتن وإلقاء القبض على شخصين على متنها متلبسين بترويج وبيع الخمور المحلية والمستوردة.

وأفادت وزارة الداخلية أنه تم العثور بحوزتهم على سلاح ناري نوع كلاشن كوف وكمية من الخمور تقدر بـ 70 قنينة خمور محلية الصنع وعدد 8 قنينات خمور مستورد.

وأشارت الوزارة إلى أنه من خلال الاستدلال معهم اعترفوا بقيامهما ببيع الخمور داخل المدينة، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما للنيابة العامة.