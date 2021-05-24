الشركسي: تيار الاسلام السياسي لا ينفك من محاولاته العبث بالمسار الديمقراطي

قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي أن تيار الاسلام السياسي لا ينفك من محاولاته العبث بالمسار الديمقراطي عبر خلق العراقيل أمام أي انتخابات وطنية، وذلك أول رد فعل من قبل لجنة الحوار السياسي على إعلان المجلس الأعلى للدولة إحالته قانون الاستفتاء على مسودة.

الشركسي، وفي تصريحات لصحيفة المختار العربي، قال: “الدستور الذى أصدره مجلس النواب وحمل الرقم 6 لعام 2018 إلى المفوضية العليا للانتخابات ومطالبته لها بالشروع في تنظيم الاستفتاء”.

واستطرد: “وهذا ماشاهدناه اليوم عندما بعثوا ورقة يطالبون فيها المفوضية باعتماد القانون المرسل من مجلس النواب لاعتماد الاستفتاء”، متسائلا: “أليس هذا القانون هو نفسه القانون الذي رفضه مجلس الدولة سابقا وطالب نفس المفوضية بعدم اعتماده؟”.

واختتم تصريحاته بالقول:” أن المؤسسات المحلية وعلى رأسها الأعلي للدولة بقيادة المشري سيفعلون كل ما من شأنه عرقلة الانتخابات، وافشال المسار الديمقراطي، ويجب التصدي لهم عبر الأدوات المحلية والدولية. والعبئ الدولي بداية يقع علي الولايات المتحدة الأمريكية في إيقاف هذا الإحتلال للقرار الداخلي عبر تنفيذ بنود قرارات مجلس الأمن ومعاقبة كل من يسعى لعرقلة المطلب الشعبي المتمثل في انتخابات ديسمبر.