وزير الإسكان والتعمير يبحث مع نظيره التونسي مشاركة شركات بلاده في المشروعات المقبلة

استقبل وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي، اليوم الإثنين ، بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس ، وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتيتة التونسي ” كمال الدوخ ” ، والوفد المرافق له مدير عام الشركة الوطنية العقارية بتونس، و مدير عام الشركة الوطنية العقارية بجنوب تونس و مدير عام وكالة التهذيب والتجديد العمراني ، مدير عام الوكالة العقارية الصناعية ، و مدير عام الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال (سوماترا ) ، و مدير عام شركة تبرورة ، و مدير عام مكتب الدراسات التونسي الليبي ، والسيد مدير عام وكالة الجسور والطرق ، مدير عام وكالة الإسكان .

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، قدم الوزير شرحاً عن عمل وزارة الإسكان والأجهزة والمشاريع التابعة لها ، وما هي بصدد تنفيذه خلال المدة القادمة ، وأن تكون الشركات التونسية جزءاً من هذه المشاريع والخطط ، كما ذكر أن الشركات التونسية لطالما كان دور في ليبيا وأن أحد أهم الطرق الرئيسية في العاصمة طرابلس ، طريق عين زارة الرئيسي بطول ستة عشر كيلو متراً تنفذه حاليا شركة تونسية ، فيما تقدم وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتيتة التونسي والوفد المرافق له كل حسب الجهة والشركة الممثل لها بشرح وافي عن المشاريع التي شاركت بها سابقا والمتوقفة منذ العام 2011 بسبب الظروف التي مرت بها ليبيا ، وأنهم على استعداد للرجوع واستئناف العمل بهذه المشاريع وإمكانية إبرام عقود ومشاريع جديدة داخل ليبيا .

ومن جانبه أكد الوزير مجددا على أن تونس دولة جارة وشقيقة ، مؤكدا أهمية التعاون و الدور الذي ستلعبه في مجال الإسكان والتعمير في ليبيا ، وتقدم بدعوة الوزير والوفد المرافق له لحضور اجتماع موسع يوم الغد بديوان الوزارة وبحضور مدراء الإدارات والجهات التابعة لوزارة الإسكان والتعمير لغرض توطيد العلاقات بين الجانبين ومناقشة إمكانية وسبل التعاون المشترك