محافظ المصرف المركزي يلتقي وكيل وزارة النفط

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اجتماعا أمس في مكتبه بطرابلس مع وكيل وزارة النفط، رفعت العبار.
ووفق المصرف المركزي فقد تركز الاجتماع حول تعزيز جهود حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في دعم قطاع النفط، وزيادة التنسيق بين كل مؤسسات الدولة.
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اجتماعا أمس في مكتبه بطرابلس مع وكيل وزارة النفط، رفعت العبار.
ووفق المصرف المركزي فقد تركز الاجتماع حول تعزيز جهود حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في دعم قطاع النفط، وزيادة التنسيق بين كل مؤسسات الدولة.
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