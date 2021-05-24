محافظ المصرف المركزي يلتقي وكيل وزارة النفط

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اجتماعا أمس في مكتبه بطرابلس مع وكيل وزارة النفط، رفعت العبار.

ووفق المصرف المركزي فقد تركز ‏الاجتماع حول تعزيز جهود حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في دعم قطاع النفط، وزيادة التنسيق بين كل مؤسسات الدولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا