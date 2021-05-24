نائب رئيس نقابة معلمي طرابلس: تضمين زيادة مرتبات المعلمين في ميزانية 2021 يُنصف المعلمين بعد طول معاناة وكفاح

أوضح نائب رئيس نقابة معلمي طرابلس أشرف بوراوي، اليوم الإثنين، أن تضمين قانون 4 لسنة 2018 الخاص بزيادة مرتبات المعلمين في ميزانية 2021 يُنصف المعلمين بعد طول معاناة وكفاح.

بوراوي، وفي تصريحات صحفية، أشار إلى القرار خطوة متأخرة طال انتظارها، وجاءت بفضل الله أولاً ثم النقابات والناشطين من المعلمين بالتنسيقيات المطالبة بحقوق المعلمين، مؤكداً أن الميزانية لن تعتمد بدون إدراج قيمة قانون الزيادة، وبالتالي فإن صرفها سيكون بمجرد اعتماد الميزانية للحكومة.

وكشف أن هذا القرار سينهي مسلسل الاعتصامات والإضرابات، وستُغني هذه الزيادة المعلم عن العمل في أكثر من وظيفة، ما ينعكس إيجاباً على عطائه في الفصل، موضحاً أن أسباب كثيرة أدت إلى تأخير في اعتماد هذا القرار، ومنها وزراء التعليم ثم الحكومات وكذلك ظروف الانقسام السياسي وإغلاق النفط.

وأكد أنه في حال عدم تنفيذ هذا القرار سيدخل المعلمون اعتصاما مفتوحا إلى حين صرف الزيادة.