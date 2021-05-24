وزير الحكم المحلي: جادون في تذليل الصعاب أمام بلديات المنطقة الشرقية

أكد وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي خلال اجتماعه مع وكيل بلدية البيضاء، وأعضاء من المجلس التسييري لبلدية بنينة على جديته والوزارة في تذليل الصعاب أمام بلدية البيضاء وتسييري بنينة وكل بلديات المنطقة الشرقية وليبيا عموما.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس بحث واقع البلديتين واحتياجاتهما وظروف عملهما واستعراض مجالات وأشكال الدعم التي تستطيع وزارة الحكم المحلي تقديمها بغية توفير الخدمات للمواطن في كلا البلديتين.