المبعوث الأمريكي: القاهرة وواشنطن ستدعمان الحل السياسي الليبي لصالح الاستقرار الإقليمي

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند أن “لدى الولايات المتحدة ومصر مصلحة مشتركة في دعم حل سياسي وليس عسكري في ليبيا، لصالح الاستقرار الإقليمي والأمن والنمو الاقتصادي”.

السفارة الأمريكية، وفي تصريحات لوسائل الإعلام في القاهرة، خلال زيارة نورلاند إلى مصر ونشرته عبر صفحتها على فيسبوك اليوم الاثنين، قالت: “إن زيارة نورلاند إلى مصر تهدف «لتعزيز دعم حل سياسي تحت القيادة الليبية، بتيسير من الأمم المتحدة، وللشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام الدائم والأمن والازدهار”.

وشدد نورلاند على أن “رؤية الشعب الليبي هي الأهم في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الليبيين وهم يسعون إلى تنفيذ رؤيتهم من خلال الانتخابات، ورحيل القوات الأجنبية والمقاتلين، وتوصيل الخدمات الأساسية”.

وأشاد نورلاند، بدور مصر في تسوية الأزمة قائلا: “نحن ممتنون للدور الذي لعبته مصر العام الماضي في دفع العملية السياسية، ونقدر الشراكة التي طورناها في هذا الصدد”.