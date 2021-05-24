حراك من أجل 24 ديسمبر يتحفظ على القاعدة الدستورية المقترحة ويدعو لرفضها

أصدر حراك من أجل الرابع والعشرين من ديسمبر، بيانه الرابع حول مستجدات العملية الانتخابية ومقترح القاعدة الدستورية، وجدد الحراك فيه تأكيده على ضرورة العمل الجاد والمضي قدما بهدف الوصول بليبيا إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، دون ترك المجال لأي تلاعبات تهدف إلى تأجيل هذه الانتخابات، كما أكد الحراك على رفضه القاعدة الدستورية المقترحة من اللجنة القانونية، داعيا ملتقى الحوار إلى رفضها.
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قناة ليبيا
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