الشيباني: يجب أن يكون لتاورغاء صندوق إعمار وميزانية طوارئ

طالب عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أن يكون لتاورغاء صندوق اعمار، بالإضافة لتقديم ميزانية طوارئ لها وتشكيل لجنة تختص بإجراء الصيانة لمنازل الأهالي.

وأشار الشيباني خلال جلسة النواب في مدينة طبرق حول مناقشة الميزانية والمناصب السيادية أن أهالي تاورغاء يعيشون في مخيمات.

ونوه بأن خلال الأسبوعين الماضيين تمت عملية أخلاء لمخيم الاكاديمية البحرية جنزور بشكل قصري وبقوة السلاح والذي تسكنه 350 أسرة من تاورغاء، وأن من يسكنون في مخيم الفلاح والبالغ عددهم 600 أسرة مهددين بالإخلاء بنهاية شهر يوليو القادم، موضحا أن مصيرهم العراء حيث أن تاورغاء مهدمة .