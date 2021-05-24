البرلمان يقر البند الأول من الميزانية المتعلق بالمرتبات

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن المجلس أقر في جلسته اليوم اعتماد الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام ألفين وواحد وعشرين، الخاص بالمرتبات، إضافة إلى تشكيل لجنة لدراسة الردود الواردة من الحكومة، كما تم إقرار دعم المفوضية العليا للانتخابات من أجل الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

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