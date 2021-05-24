المنفي يصل أبوجا للمشاركة في القمة الاستثنائية لحوض بحيرة تشاد

وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة النيجيرية أبوجا للمشاركة في أعمال القمة الاستثنائية لدول حوض بحيرة تشاد المقرر انطلاق فعالياتها غدا الثلاثاء.

وتأتي مشاركة المنفي في القمة التي من المقرر أن تناقش تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في تشاد، تلبية للدعوة الموجهة من الرئيس النيجيري محمد بخاري إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

– المنفي يطير إلى نيجيريا للمشاركة في قمة حوض بحيرة تشاد

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن القمة ستبحث التحديات الأمنية في منطقة حوض تشاد، وكيفية ضمان الاستقرار لدول المنطقة.

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