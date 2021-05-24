«المنفي» يصل نيجيريا للمشاركة في القمة الاستثنائية لحوض بحيرة تشاد

وصل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الإثنين، إلى نيجيريا، للمشاركةِ في القمة الاستثنائية لحوض بحيرة تشاد المقرر عقدها غداً الثلاثاء في العاصمة النيجيرية.

وقال المجلس الرئاسي، في بيان له، إن الزيارة جاءت تلبيةً للدعوة الموجهة من الرئيس النيجيري محمد بخاري إلى الرئيس المنفي.

وكان محمد المنفي، قد التقى أمس الأحد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان سير العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها، ومستجدات الوضع الليبي والعربي والإقليمي.

واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ظهر أمس الأحد، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وعدد من السادة الوزراء.

وبحث اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.