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بايدن والسيسي يؤكدان ضرورة أن تجري الانتخابات الليبية نهاية 2021

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، مستجدات القضية الليبية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان، إن بايدن والسيسي اتفقا على “أهمية العمل على استعادة توازن أركان الدولة الليبية واستقرارها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية”.

وأشار البيان إلى أن بايدن والسيسي أكدا أهمية وصول ليبيا إلى الاستحقاق الانتخابي بنهاية العام الحالي.

ووفق المتحدث، فقد “أشاد الرئيس الأمريكي بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية، والتي عززت من مسار العملية السياسية في ليبيا”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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