وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش تزور القاهرة غدا الثلاثاء

ذكرت مصادر إعلامية ليبية أن وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، ستتوجّه إلى القاهرة غداً الثلاثاء بناء على دعوة من نظيرها المصري سامح شكري.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أجرى مباحثات مع نظيرته نجلاء المنقوش، هاتفيا الشهر الماضي، استعرضا خلالها جهود تنفيذ كامل مُخرجات الحوار السياسي الليبي، وسُبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وتبادل الرؤى تجاه مُستجدات الأوضاع في ليبيا بما يضمن استقرار وازدهار ليبيا.

ووفق بيان وزارة الخارجية المصرية، فقد دعا شكري نظيرته الليبية إلى “زيارة مصر في أقرب فرصة، في إطار استمرار التشاور والتنسيق حيال تدعيم ركائز الاستقرار في ليبيا، وقبلت المنقوش الدعوة على أن يتم تحديد موعدها في وقت قريب”، دون تفاصيل أكثر.

وكانت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، التقت أمس الأحد بنظيرها القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي زار طرابلس ورحبت في تصريحات لها بالتقارب بين قطر ومصر، وقالت إن هذا التقارب سيؤدي إلى “تفعيل آليات العمل العربي المشترك”، ويصب في صالح دول المنطقة.