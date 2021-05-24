بعث لجنة فنية مشتركة لانجاز الطريق السيارة تونس ليبيا

اتفقت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية الونسية ووزارة المواصلات الليبية، خلال ورشة عمل انتظمت اليوم الاثنين، في إطار فعاليات المنتدى والمعرض الليبي التونسي، على تكوين لجنة فنية مشتركة تعنى بإعداد التصور والدراسات الخاصة لإيصال الطريق السيارة إلى الحدود التونسية الليبية على مستوى رأس الجدير ولجنة فنية لتطوير المعابر الحدودية والطرقات الحدودية بين البلدين.

كما تم خلال هذه الندوة المنتظمة تحت عنوان “مشاريع البنية التحتية واللوجستية المشتركة لفتح منافذ نحو إفريقيا جنوب الصحراء”، الاتفاق على تكوين لجنة تنفيذية لتسهيل الإجراءات للمقاولين التونسيين للمشاركة بصفقات بناء مشاريع الاعمار في ليبيا.

واستعرض الجانب التونسي المشاريع المشتركة ذات العلاقة بالبنية التحتية على غرار مشروع الطريق المغاربية وسبل تطوير التبادل التجاري عبر الطرقات مع دول شمال إفريقيا وجنوب الصحراء و التعاون المشترك في مجال الأشغال العامة.

وسيعمل الجانب الليبي على الإسراع في إنجاز الطريق السيارة المغاربية رأس الجدير-مساعد على طول حوالي 1700 كلم وتدعوا المقاولات ومكاتب الدراسات التونسية إلى المشاركة في الإنجاز مع ضمان كل التسهيلات والدعم.

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