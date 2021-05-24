ليبيا

سرت-بوابة افريقيا |

24 May, 2021

بدأت بسرت الحملة الثالثة للتطعيمات للمواطنيين الدين أعمارهم فوق الستين سنة برعاية وأشراف مكتب الرعاية الصحية الأولية ببلدية سرت والذين وجهت لهم رسائل نصية من المركز الوطنى لمكافحة الامراض.

وأوضح المدير التنفيذي لحملة التطعيمات من جائحة كورونا بسرت د.محمد عبدالرحمن أدريس أن المواطنين المستهدفين المسجلين بالمنظومة فى سرت ضمن الحملة الثالثة عددهم 1000مواطن من ألأعمار فوق 60عاما

وقال ادريس أنه تم تخصيص فرق طبية تقوم بمنح اللقاح الصينى للمواطنيين المستهدفين بالتطعيمات من خلال عدد من المراكز الصحية التابعة لقطاع الصحة بسرت بشكل يومي.