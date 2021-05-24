تفاصيل مثيرة حول قضية قتل جدة لحفيدها في بنغازي

كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي، تفاصيل قتل جدة لحفيدها الرضيع، البالغ من العمر عام ونصف، في منطقة الصابري بالمدينة.

وأكدت إدارة البحث الجنائي في بنغازي، في بيان لها، إن القضية قُيدت في البداية ضد مجهول، لكن بعد جمع المعلومات اللازمة عن الطفل والعائلة، تم القبض على جدته التي اعترفت بجريمة القتل.

وبمواجهة الجدة بالجريمة، كشفت عن أنها تبلغ من العمر 40 عاما، ولم تكن في وعيها لحظة الجريمة، ولم تكن تقصد قتل الطفل.

وأضافت الجدة القاتلة، أن مزاجها لم يكن جيدا، وحاولت البقاء في هدوء، لكن الطفل رفض السكوت عن الصراخ، وظل يبكي، حتى خنقته.

وأوضحت الجدة، في اعترافها، أن جد الطفل كان في غرفة أخرى مجاورة بالمنزل ذاته لحظة وقوع الجريمة، وحاول إنقاذ الطفل بعد الحادث، لكنه لم يتمكن، إذ كانت روح الرضيع صعدت لخالقها.