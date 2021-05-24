الصور يبحث مع أبوخزام ملف المهجرين بالداخل

أخبار ليبيا 24

بحث وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، أحمد أبوخزام، مع النائب العام، الصديق الصور، ملف المهجرين بالداخل والمسائل المتعلقة بحقوقهم والإجراءات الكفيلة بحمايتها.

وبحسب قسم الإعلام بمكتب النائب العام، تناول اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين، بمكتب النائب العام، قضايا حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحقوق المتصلة بحماية السجناء والمحتجزين، وكيفية إيفاء السلطات المعنية بالواجبات المقررة بموجب القوانين الداخلية والصكوك الدولية لحمايتها.

كما دعا الاجتماع إلى ضرورة متابعة التقارير الصادرة عن الجهات أو المنظمات المعنية بملف المهجرين للوقوف على ما ورد بها ومعالجتها، واتخاذ الإجراءات التي توجبها التشريعات النافذة.

واتفق المجتمعون على ضرورة معالجة ملف جبر الضرر للمواطنين المتضررين كافة، والبحث في آلية رد المظالم، وممتلكات المهجرين.

وأعلن أبوخزام، خلال اللقاء، عن إطلاق حملة توعية لرفع الوعي بحقوق الإنسان، مع الجهات الضبطية، والتي ستعمل على إطلاق منظومة لرصد وتوثيق الانتهاكات في قضايا حقوق الإنسان في ليبيا، والتنسيق بين المؤسسات في قضايا حقوق الإنسان خلال الفترة القادمة.