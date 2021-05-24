وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بحل قضية مهجري مرزق

قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب، الاثنين، انتظمت أمام مقره وقفة احتجاجية لمهجري مدينة مرزق مطالبين بالنظر في قضيتهم.

وشدد المحتجون على ضرورة وقف التهجير القسري لسكان مرزق من جانب العصابات التشادية وعناصر داعش، محذرين من انتشار تلك العصابات في مناطق الجنوب الليبي.

وأشاروا إلى أن التهجير شمل معظم السكان البالغ عددهم 40 ألف نسمة، داعين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى إيجاد حل جذري لقضية التغيير الديمغرافي للسكان، والكشف عن مصير المخطوفين الذين وصل عددهم إلى اثنين وعشرين شخصا من كبار السن والأطفال.

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