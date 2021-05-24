ليبيا الان

وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بحل قضية مهجري مرزق

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب، الاثنين، انتظمت أمام مقره وقفة احتجاجية لمهجري مدينة مرزق مطالبين بالنظر في قضيتهم.

وشدد المحتجون على ضرورة وقف التهجير القسري لسكان مرزق من جانب العصابات التشادية وعناصر داعش، محذرين من انتشار تلك العصابات في مناطق الجنوب الليبي.

وأشاروا إلى أن التهجير شمل معظم السكان البالغ عددهم 40 ألف نسمة، داعين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى إيجاد حل جذري لقضية التغيير الديمغرافي للسكان، والكشف عن مصير المخطوفين الذين وصل عددهم إلى اثنين وعشرين شخصا من كبار السن والأطفال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • بصراحة النواب في ليبيا واهمون
    ويضعون آراء وقرارات وهمية مبنية على آراء خاطءة وعنصرية نوعا ما …،،، ربما لفرحهم بالحصانة التي قدمتها لهم اوروبا والاختلاسات المالية بدون محاسبة
    لكن يجب على جميع المواطنين الليبيين داخل وخارج بلادهم التمسك بالرابط الوطني والثقافي والديني وان يعلم الجميع ان المواطنين الأصليين لليبيا هم المواطنون ذوات البشرة الترابية التعرف بها اهل الصحراء الليبية والساحل الليبي – وأن روابطهم التاريخية ممتدة داخل البلاد وهم احفاد المجاهدين الليبيين منذ قبل الاستعمار الايطالي –
    وان هولاء الذين يحاولون تهميش المنطقة الجنوبية هم واهمون
    وليبيا لا يمكن ان تكون الا لليبيين وهم من يدافعون عن ثرواتها ويضعون من لهم الكفاءة والخبرة في اداراتها الخدمية والعملية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والدوبلوماسية – والاجتماعية والدينية – للمراسلين شعب مكون من عدة مجاميع وأغلبها اصولها تنتمي من الجنوب والتراب الليبي الطاهر –
    وغير ذلك عبارة عن اجندات خارجية ومؤامرات حزبية او اخوانجية متطرفة – مقيتة سفيهة .
    تحاول تفكيك قوة الرابط الاجتماعي الليبي العريق
    وليبيا لهم بالمرصاد ” – ان الشعوب لا تنسجم الا مع فنونها وثراثها “

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