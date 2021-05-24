ليبيا الان

العرادي: قطر تصدت لمحاولة إعادتنا للقيود

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رحب عبد الرزاق العرادي، أبرز قيادات الإخوان المسلمين وأحد المؤسسين لحزب العدالة والبناء، بزيارة وزير خارجية قطر إلى ليبيا والذي بدأ زيارة رسمية لها أمس الأحد.

وقال العرادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”:” مرحبا بسعادة وزير الخارجية قطر الشيخ محمد عبدالرحمن في العاصمة طرابلس”.

وتابع العرادي:” مرحبا بكم في بلدكم وجزاكم الله خيرا على ما قدمتموه أميرا وحكومة وشعبا”، على حد قوله.

وأضاف:” شكرا على وقفتكم في التصدي لكل محاولات إعادتنا للقيود ولحكم الفرد، حللتم أهلا ونزلتم سهلا” على حد تعبيره.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، قد وصل العاصمة الليبية طرابلس أمس الأحد، والتقى الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي.

وبحث الجانبان، سير العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها، ومستجدات الوضع الليبي والعربي والإقليمي.

واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ظهر أمس الأحد، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وعدد من السادة الوزراء.

وبحث اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • العماله للخارج مرض في دم العميل ولا يرتضي احد لنفسي ان يكون عميل إلا فاقد الشرف والكرامه ومهان ومن يهن يسهل الهوان وما لجرح في ميت بألمو .. فكل فاقي الشرف يتسابقوا أيهما يكون هو العميل الاول لقطر وتركيا

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