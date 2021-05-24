الدرسي يتخوف من عدم إجراء الانتخابات في موعدها

اعتبر عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، أن أطرافا تسعى للحضور في المشهد السياسي أو العسكري، تضع آلية محددة لاختيار مرشحي المناصب السيادية بحيث تكون على أساس المحاصصة.

وأشار الدرسي في تصريحات لصحيفة الاتحاد، إلى أن الآلية التي يمكن التوصل إليها بين البرلمان ومجلس الدولة، هي الأفضل، حيث تنقسم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم، تتطلب وضع آلية ترضي الأطراف كافة.

وتخوف الدرسي من عدم الالتزام بإجراء الانتخابات، نهاية العام الجاري، لافتا إلى وجوب معالجة ملفات المصالحة الوطنية والمرتزقة والانقسام الدولي لإجراء الانتخابات.

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