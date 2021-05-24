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فروع للهلال الأحمر ترفض تشكيل لجنة تسييرية

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقشت فروع جمعية الهلال الأحمر في المنطقتين الغربية والجنوبية، في صبراتة، استقلالية الجمعية ووحدتها وإدارتها المنتخبة.

وأعلن المجتمعون رفضهم لقرار النائب الأول لرئيس مجلس النواب الرقم 4، والذي ينص على تشكيل لجنة تسييرية، معتبرين أنه تدخل في شؤون الجمعية ومخالف للقانون.

وطالبوا الأمين العام للجمعية باتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية عاجلة لإيقاف هذه الإجراءات، كما طالبوا النائب العام بالتدخل، ملوحين بتجميد عمل الجمعية وإخطار الاتحاد الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بذلك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • يجب ايقاف جمعية الهلال الاحمر وفتح تحقيق شامل جميع الفروع لما يوجد به من مخالفات مالية كبيرة وتغيير جميع مدراء الفروع ورئاسة الجمعية العامة والنظر فى جميع القضايا المرفوعة ضد بعض مدراء الفروع واستباعدهم من الجمعية نهائ

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