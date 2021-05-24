فروع للهلال الأحمر ترفض تشكيل لجنة تسييرية

ناقشت فروع جمعية الهلال الأحمر في المنطقتين الغربية والجنوبية، في صبراتة، استقلالية الجمعية ووحدتها وإدارتها المنتخبة.

وأعلن المجتمعون رفضهم لقرار النائب الأول لرئيس مجلس النواب الرقم 4، والذي ينص على تشكيل لجنة تسييرية، معتبرين أنه تدخل في شؤون الجمعية ومخالف للقانون.

وطالبوا الأمين العام للجمعية باتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية عاجلة لإيقاف هذه الإجراءات، كما طالبوا النائب العام بالتدخل، ملوحين بتجميد عمل الجمعية وإخطار الاتحاد الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بذلك.

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