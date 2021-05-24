مجلس النواب يعتمد الباب الأول من الميزانية العامة ويتخذ عدد من القرارات الهامة

طبرق 24 مايو 2021 (وال)- عقد مجلس النواب جلساته الرسمية اليوم الإثنين، برئاسة فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بحضور معالي النائب الأول الأستاذ فوزي النويري ومعالي النائب الثاني الدكتور أحميد حومة بحضور أكثر من 100 نائب.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس النواب السيد عبد الله بليحق، إن جلسة اليوم خصصت لبندين البند الأول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021، والبند الثاني المناصب السيادية، حيث تم تعميم ردود اللجنة الوزارية المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء حول ملاحظات مجلس النواب على السادة الأعضاء.

وأضاف بليحق أنه بعد مداولة هذين البندين قرر المجلس اعتماد الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021 الخاص بالمرتبات، وما في حكمها على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب مثل قانون رقم ( 4) لسنة 2018 الخاص بزيادة مرتبات المعلمين، وقانون الشرطة، وقانون الجامعات، وعدد من القوانين التي أصدرها مجلس النواب؛ فيما يخص تعديل مرتبات عدد من الجهات منها مرتبات المتقاعدين بالإضافة إلى الذين تم تعينهم مؤخرًا .

وأشار بليحق إلى أن مجلس النواب أقر تشكيل لجنة لدراسة الردود الواردة من الحكومة، وكذلك دارسة مشروع قانون الميزانية، وبضرورة حضور وزير المالية بالحكومة للرد على ملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب، وإيجاد الحلول المناسبة لباقي البنود التي لازالت قيد المداولة.

وأوضح بليحق بشأن ما يتعلق بالبند الثاني “بند المناصب السيادية”، أنه خلال الأسبوع القادم سيكون قد وصل رد رسمي لمجلس النواب في هذا الخصوص، ليكون هناك إجراء في هذا البند، وكذلك شهدت جلسة اليوم التأكيد على اللجنة التشريعية، بضرورة الإسراع في إنجاز قانون تعديل المرتبات الخاص بموظفي الدولة، كما تم إقرار دعم المفوضية العليا للانتخابات من أجل الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده في 24 ديسمبر من العام الجاري، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية للقوات المسلحة الليبية، وبذلك علقت الجلسة إلى غدًا الثلاثاء . (وال) ر ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال