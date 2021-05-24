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العرفي: مجلس النواب سيبحث غداً مسألة زيادة مرتبات القطاع العام كاملا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أوضح عضو مجلس النواب – عضو لجنة المناصب السيادية عبد المنعم العرفي، اليوم الإثنين، أن رئيسُ مجلس النواب أبلغ اللجنة أن أسماء المناصب السيادية ستُحال الأسبوع المقبل مع اعتماد الميزانية بالتعديلات المقررة.
العرفي، وفي تصريحات صحفية، أشار إلى أن جلسة الميزانية ستستمر غدا لبحث بقية الملاحظات بحضور وزيري المالية والتخطيط للإجابة على الملاحظات، بالإضافة إلى بحث مسألة زيادة مرتبات القطاع العام كاملا بتعديل القانون 15، ويناقش ذلك مع الوزيرين لتحديد الحد الأعلى والأدنى لها.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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