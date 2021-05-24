«أبوجناح»: يجب على أوقاف الجنوب الاضطلاع بدورها المحوري في إنجاز ملف المصالحة الوطنية

استكمل نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح، اليوم الاثنين، بمدينة سبها لقاءاته مع مدراء مكاتب الأوقاف وصناديق الزكاة والمعاهد الدينية بالجنوب.

وأوضح حساب نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، على فيسبوك، في بيان أن اللقاء حضره نائب رئيس هيئة الأوقاف بالجنوب.

وأردف البيان، أن الاجتماع ناقش ضرورة استكمال توحيد مكاتب الهيئة العامة للأوقاف وحل كل الإشكاليات الإدارية التي تواجه عمل الهيئة بالمنطقة الجنوبية.

ولفت البيان، إلى أن الحضور أكدوا على ضرورة تسمية نائب رئيس للهيئة بالمنطقة الجنوبية في القريب العاجل لحل هذه الإشكاليات وقدموا المقترحات والهيكلية اللازمة لتسيير عمل الهيئة.

من جانبه شدد نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح على أهمية دعم الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة بالمنطقة الجنوبية وأن تضطلع بدورها المحوري في إنجاز ملف المصالحة الوطنية.