الدبيبة خلال اجتماع القابضة للاتصالات: قطاع الاتصالات والتقنية من أهم روافد الاقتصاد الوطني

انعقد صباح اليوم الإثنين، اجتماع الجمعية العمومية الأول العادي للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رئيس الجمعية العمومية للشركة عبد الحميد الدبيبة، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للإتصالات فيصل قرقاب وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة المراقبة.

حيث أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن توجه الحكومة في توفير أفضل خدمات الاتصالات والتقنية للمواطنين والأعمال في مختلف أنحاء البلاد.

وأشار أيضًا إلى أن قطاع الاتصالات والتقنية من أهم روافد الاقتصاد الوطني وله دور هام في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل وتحفيز وتنشيط القطاع الخاص، ومن اهم أولويات حكومة الوحدة الوطنية الرفع من كفاءة الوحدات الإدارية والخدمية التابعة لها من خلال انطلاق ميكنة التعامل الإداري والاتجاه نحو العمل بتوفير الخدمات الحكومية الإلكترونية.