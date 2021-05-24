ليبيا الان

فروع للهلال الأحمر: قرار النويري تدخل في شؤون الجمعية ومخالف للقانون

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

ناقشت فروع جمعية الهلال الأحمر في المنطقتين الغربية والجنوبية، في صبراتة، استقلالية الجمعية ووحدتها وإدارتها المنتخبة.

وأعلن المجتمعون رفضهم لقرار النائب الأول لرئيس مجلس النواب الرقم 4، والذي ينص على تشكيل لجنة تسييرية، معتبرين أنه تدخل في شؤون الجمعية ومخالف للقانون.

وطالبوا الأمين العام للجمعية باتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية عاجلة لإيقاف هذه الإجراءات، كما طالبوا النائب العام بالتدخل، ملوحين بتجميد عمل الجمعية وإخطار الاتحاد الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بذلك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك