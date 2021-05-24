المبعوث الأميركي: لابد من اختفاء دور المقاتلين الأجانب ودعم الاقتصاد الليبي يتطلب حكومة قوية

شدد المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، على ضرورة «اختفاء دور المقاتلين الأجانب» في ليبيا رغم «صعوبته»، مؤكدا أن واشنطن ستدعم رغبة الليبيين لتحقيق هذا الهدف واستكمال عملية برلين للوصول إلى تسوية شاملة للأزمة.

وقال نورلاند في مقابلة مع قناة «اكسترا نيوز» المصرية، بثت مساء اليوم الاثنين، إن إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب «أمر صعب لكن كل الليبيين يريدون أن تكون هذه العملية آمنة ودور هؤلاء المقاتلين الأجانب واللاعبين العسكريين يجب أن يختفي وحين ننظر للأمر بواقعية يجب اتخاذ خطوات ملموسة وكبيرة من طرف يكون صاحب ثقة والطرف الآخر عليه أن لا يهاجم».

وتعهد نورلاند متعهدا بتقديم الدعم «للرغبة الليبية في طرد المقاتلين الأجانب وإخراجهم من البلاد» ودعم «عملية برلين» من أجل تمكين السياسيين الليبيين «من الحوار والوصول إلى حلول وسط»، موضحا حديثه بالقول إن «الالتزام الدبلوماسي من الولايات المتحدة يأتي تبعا للرغبة الليبية في التسوية ونحن نسير خلفها».

وشدد نورلاند على ضرورة أن تكون «رغبة حقيقية» لتحقيق السلام في ليبيا، وتوفير الدعم الدبلوماسي والسياسي لكل الجهود التي يقوم بها الليبيون من أجل إعادة الاستقرار إلى بلادهم.

الترتيبات الفنية للانتخابات تجري بصورة جيدة

وبشأن الانتخابات، أعرب نورلاند عن ثقته في تنظيم الاستحقاق الرئاسي والتشريعي نهاية العام الجاري، موضحة أن سبب تشجعه لذلك هو ما رآه من المسؤولين الليبيين حول التحضير للانتخابات.

وأكد المبعوث الأميركي دعم الولايات المتحدة للترتيبات الفنية الجارية لانجاز الانتخابات الوطنية المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل «بصورة جيدة»، مشيرا إلى أنه وجد «التزاما كبيرا من رئيس مجلس النواب (المستشار عقيلة صالح) لإجراء الانتخابات في موعدها».

– نورلاند لعقيلة صالح: اعتماد القاعدة الدستورية والميزانية العامة للدولة اختصاص أصيل لمجلس النواب

– المبعوث الأميركي: سيكون هناك ضغط حقيقي للغاية حال تأخر الانتخابات عن موعدها المقرر

– نورلاند: أميركا تأمل في توصل ملتقى الحوار السياسي إلى التوافق نيابة عن الشعب الليبي

وأشار نورلاند إلى أنه التقى خلال زيارته إلى القاهرة في اليومين الماضيين عدد من المسؤولين المصريين ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح واصافا اجتماعاته هناك بأنها كانت «هامة».

وتمنى نورلاند أن يتمكن الليبيين من اجتياز المرحلة الراهنة والوصول إلى تسوية سياسية للأزمة في بلادهم، لافتا إلى ضرورة تقديم الدعم للحكومة الليبية «التي ستنبثق عن الانتخابات في ملفات مثل الكهرباء والسيولة المالية».

دعم الاقتصاد الليبي مرهون بحكومة قوية تدير الموارد الوطنية

وذكر نورلاند أن هناك اهتمام كبير من المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الاستثمار بقطاعات عدة داخل ليبيا، مشيرا إلى أن هناك مليارات الدولارات المجمدة التي يجب الإفراج عنها إلا أنه نبه إلى أن ذلك لن يحدث حتى تصل البلاد إلى مرحلة الاستقرار.

كما أكد نورلاند أن «دعم الاقتصاد الليبي مرهون بحكومة قوية تستطيع إدارة موارده»، معتبرا أن ليبيا يمكنها أن «تكون بوابة كبيرة لدول جنوب الصحراء الكبرى ويمكنها أن تلعب دور في مجال الاتصالات الدولية من خلال الكابلات التي تمر من خلال اراضيها لتربط أوروبا بالشرق الوسط والشرق الأقصى».

مصر كانت قوية وملهمة في تمكين العملية السياسية بليبيا

وعن زيارته القاهرة، أشاد نورلاند بدور مصر في دعم العملية السياسية التي تجري برعاية الأمم المتحدة، مشيرا إلى الشواغل المشتركة بين القاهرة وواشنطن في ليبيا والمنطقة بالقول «نحن ومصر لدينا مصالح مشتركة في استقرار الأوضاع في ليبيا ونتفهم الشواغل المصرية لذلك كلينا يسعى لايجاد تسوية حقيقية في ليبيا في ظل وجود حكومة قوية ترسخ مبادئ بناء المؤسسات الليبية وتحكم السيطرة الأمنية على ليبيا».

وأكد المبعوث الأميركي خلال المقابلة التلفزيونية أن «مصر كانت قوية ومهمة في تمكين العملية السياسية بليبيا»، آملا أن تكون هذه العملية «مفيدة» لليبيا ومصر والإقليم في الحفاظ على الاستقرار المنشودة.

وأشار نورلاند إلى أن مصر أعادت افتتاح سفارتها في العاصمة طرابلس ولديها العديد من الفرص للعمل مع شركائها داخل ليبيا، لافتا كذلك إلى مساع الولايات المتحدة لإعادة افتتاح سفارتها في طرابلس خلال الفترة المقبلة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا