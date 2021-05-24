محلل سياسي: الإخوان يحاولون وضع دستور على مقاسهم

قال المحلل السياسي فرج ياسين إن “تنظيم الإخوان ليس لديه قبول في الشارع ويحاول العودة وتصدر المشهد السياسي بالدفع بالمشري وغيره من العناصر التي ستعلن ترشحها للرئاسة فيما بعد”.

وتوقع المحلل السياسي عدم نجاح التنظيم في حسم أي من الاستحقاقين الدستورين القادمين (الرئاسي والبرلماني) لعدم وجود حاضنة لهم، إلا أنه حذر من لجوئهم إلى التزوير، إذا ما ظلت المليشيات تسيطر على طرابلس، وهو ما سيكون مدخلا لتقسيم ليبيا.

وأشار إلى أن “الإخوان كانت تدفع نحو الاستفتاء على الدستور، في محاولة منهم لوضع دستور على مقاسهم، إلا أنهم حينما عجزوا عن ذلك، بدأوا يلقون بثقلهم نحو الانتخابات المقبلة، التي ستشهد أكثر من وجه لهم فيها”.

وأكد أن هناك دولا غربية -لم يسمها- تسعى لفرض تنظيم الإخوان على المشهد السياسي في ليبيا منذ بداية ثورة 17 فبراير 2011، إلا أن الشارع يلفظهم ويرفض تقبلهم.