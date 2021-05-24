نورلاند: دعم الاقتصاد الليبي مرهون بحكومة قوية تستطيع إدارة مواردها

أكد السفير الأمريكي والمبعوث الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أنه وجد طرابلس مدينة حية وهادئة بعد أن عادت الأمور إلى شكلها الطبيعي.

نورلاند، في لقاء على قناة اكسترا نيوز، قال: إن “مصر كانت قوية ومهمة في تمكين العملية السياسية في ليبيا”، لافتًا إلى أن “مصر افتتحت سفارتها في طرابلس وهناك العديد من الفرص للعمل مع شركائها داخل ليبيا”.

وتابع؛ أن “دعم الاقتصاد الليبي مرهون بحكومة قوية تستطيع إدارة مواردها”، معقبًا أنه “يجب توفير الدعم الدبلوماسي والسياسي لكل الجهود التي يقوم بها الليبيون”.

وأردف أن “الليبيون يريدون عدم انقطاع الكهرباء والسيطرة على جائحة كورونا وهناك توقعات لكي تقوم الحكومة بتوفير الخدمات”، معقبًا أن “ليبيا دولة غنية بالموارد الطبيعية ولديها 45 مليار دولار مجمدة في انتظار الإفراج عنها”.

وأوضح أنه “ناقش مع عقيلة صالح الأسس الدستورية والقانونية للانتخابات المقررة في ديسمبر”، مردفًا “سندعم رغبة الليبيين في طرد المقاتلين الأجانب”.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، إلى أن “الأموال المجمدة لليبيا في انتظار الإفراج عنها.. وسنقدم الدعم السياسي”.